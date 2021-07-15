СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація плавання (FINA) через підозри в порушенні антидопінгових правил відсторонила від змагань російських плавців Вероніку Андрусенко й Олександра Кудашева.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двох російських плавців відсторонили від змагань перед Олімпіадою
Два спортсмени, заявлені для участі у змаганнях з плавання в Токіо-2020 року, були тимчасово відсторонені через порушення антидопінгових правил (anti-doping rule violations, ADRV, - ред.), І на даний час процедура триває. Спортсмени - Олександр Кудашев (ОКР) і Вероніка Андрусенко (ОКР)
Фото: triathlete.com
Про це повідомляється на сайті FINA.
"Два спортсмени, заявлені для участі у змаганнях з плавання в Токіо-2020 року, були тимчасово відсторонені через порушення антидопінгових правил (anti-doping rule violations, ADRV, - ред.), І на даний час процедура триває. Спортсмени - Олександр Кудашев (ОКР) і Вероніка Андрусенко (ОКР)", - йдеться в повідомленні.
ADRV були встановлені на підставі доказів, наданих WADA, і що випливають із досліджених WADA матеріалів, які були вилучені з колишньої Московської антидопінгової лабораторії, включаючи Систему управління лабораторною інформацією. Вона містить результати перевірки російських спортсменів на допінг з 2012 до 2015 року. На підставі вивчення цієї бази WADA у 2020 році відкрило 298 справ у 27 видах спорту.
Президент FINA Хусейн Аль-Мусалла подякував WADA "за його старанність у забезпеченні чистої конкуренції на Токіо-2020".
На Олімпіаді в Токіо 25-річний Олександр Кудашев повинен був виступити на дистанції 200 метрів батерфляєм, 30-річна Вероніка Андрусенко - в естафеті 4х100 вільним стилем.
Раніше Федерація веслувального спорту Росії виключила зі складу команди Микиту Моргачева і Павла Соріна через позитивні допінг-проби.
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