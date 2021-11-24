Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Динамо" вдома мінімально програло "Баварії" у Лізі чемпіонів

Таким чином, "Баварія" набрала максимальних 15 очок, а "Динамо" замикає групу з одним очком
"Динамо" (Київ) програло 1:2 "Баварії" (Німеччина) у п'ятому матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022 на НСК "Олімпійський".
"Динамо" вдома мінімально програло "Баварії" у Лізі чемпіонів Фото: з вільних джерел
Рахунок у матчі на 14-й хвилині відкрив Роберт Левандовські, пробивши після відскоку м'яча "ножицями" через себе. Другий гол за "Баварію" на 42-й хвилині забив з кута воротарської Кінгслі Коман. "Динамо" відіграло один м'яч на 70-й хвилині: Денис Гармаш у центрі штрафного майданчика замкнув передачу Віктора Циганкова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
 
Таким чином, "Баварія" набрала максимальних 15 очок, а "Динамо" замикає групу з одним очком. У другому матчі у вівторок "Барселона" (Іспанія) прийме вдома "Бенфіку" (Португалія).
 
В останньому турі 8 грудня "Динамо" вирушить до Лісабона, а "Барселона" – до Мюнхена.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2021 09:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.