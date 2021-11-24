"Динамо" вдома мінімально програло "Баварії" у Лізі чемпіонів Таким чином, "Баварія" набрала максимальних 15 очок, а "Динамо" замикає групу з одним очком

"Динамо" (Київ) програло 1:2 "Баварії" (Німеччина) у п'ятому матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022 на НСК "Олімпійський".

Фото: з вільних джерел

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