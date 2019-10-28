"Джокер" став найкасовішим фільмом в історії з рейтингом 18+

Фільм вже здобув головний приз "Венеціанського кінофестивалю", а критики захопилися грою Хоакіна Фенікса, що виникли розмови про "Оскар"

Фільм "Джокер" режисера Тодда Філліпса став найкасовішим фільмом з рейтингом R (18+) в історії кіно.

Cтаном на 25 жовтня стрічка зібрала у світовому прокаті 788 мільйонів доларів, перевершивши рекорд "Дедпула", який у 2016 році зібрав у прокаті 783 мільйони доларів, повідомляє "Громадське".

Однак попри світовий успіх "Джокеру" світить ще довгий шлях аби обійти лідера касових зборів R-рейтингу на внутрішньому рівні. Цей рекорд належить біблійній драмі Мела Гібсона "Страсті Христові", яка у 2004 році зібрала 370 мільйонів доларів у США. "Джокер" поки що зібрав там тільки 259 мільйонів доларів.

Фільм від Warner Bros. продовжує нарощувати оберти та впевнено входить в сезон нагород. Фільм вже здобув головний приз "Венеціанського кінофестивалю", а критики захопилися грою Хоакіна Фенікса, що виникли розмови про "Оскар".

Нагадаємо, що прем'єра українського документального фільму "Сказ" запланована в 2020 році