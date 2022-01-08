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Джошуа потрібно нокаутувати Усика, інакше він знову програє - екс-чемпіон світу

Британський боксер Джордж Гроувз вважає, що Олександр Усик буде навіть сильнішим у реванші проти Ентоні Джошуа.
Джошуа потрібно нокаутувати Усика, інакше він знову програє - екс-чемпіон світу
Екс-чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз вважає, що Олександр Усик буде навіть сильнішим у другому бою проти Ентоні Джошуа.
 
Про це він розповів в інтерв'ю SecondsOut.
 
"Джошуа не можна виходити і бути таким, як у першому бою. Я думаю, що люди роблять ведмежу послугу, коли кажуть, що він має повернутися до своїх старих методів. Джошуа ніколи не виходив рубатись і використовувати силу. Він завжди був досить метафоричним у плані свого підходу до бою", - стверджує Гроувз.
 
Екс-чемпіон вважає, що британцю потрібно використати джеб, щоб показати свою силу і сильно бити Усика.
 
"Необхідно першим завдавати ударів, не можна бити після Усика, тому що він занадто швидкий і добре використовує кути.Люди припускають, що після поєдинку з Енді Руїсом Джошуа став більш полохливим. Я не думаю, що це так", - каже він.
 
Боксер радить Джошуа намагатися нокаутувати Усика.
 
"Він має перевагу в габаритах. Якщо ви запитаєте не у фанатів боксу, хто переможе, то вони завжди оберуть Джошуа, бо він набагато більший. Але я великий шанувальник Усика. Ймовірно, він прорахував Джошуа і буде навіть кращим у реванші", - сказав Гроувз.
 

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Реванш, який уже встигли охрестити "Лють на Червоному морі" відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

 

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01 08 2022 11:54
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