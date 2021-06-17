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eBay запускає нову систему оплати для продавців з України
Зазначається, що система спрощує процес ведення бізнесу на eBay для продавців, а також дозволяє їм запропонувати покупцям більше способів оплати. Офіційним партнером eBay в Україні буде платіжна система Payoneer
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що система спрощує процес ведення бізнесу на eBay для продавців, а також дозволяє їм запропонувати покупцям більше способів оплати. Офіційним партнером eBay в Україні буде платіжна система Payoneer, повідомили в пресслужбі АТ "Укрпошта".
Сервіс керованих платежів дає можливість покупцям вибирати різні способи оплати на eBay, в тому числі кредитні картки та PayPal. Оплата через Apple Pay буде доступна на iPhone і iPad у додатку, Google Pay - на сайті eBay і в додатку eBay для Android.
Продавці зможуть спростити ведення бізнесу і зібрати в єдиному сервісі всю інформацію про активність на eBay, включно з даними про платежі. Інструмент дозволить продавцю відстежувати транзакції та взаємодії з покупцями. Система також включає централізовану службу підтримки покупців.
Як повідомлялось, основним каналом доставлення товарів, проданих на eBay з України, є Укрпошта. Через неї доставляються по всьому світу понад 70% усіх замовлень з України на цьому маркетплейсі.
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