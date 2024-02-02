Продажі електромобілів у всьому світі сповільнюють свій ріст – Bloomberg

Крім вартості, що у два рази більша за бензино-дизельні авто, не вирішена проблема відстані переміщення та інфраструктури заправних станцій.

Скорочення інфляції у провідних країнах світу, зокрема в Європі та США, спричинило зростання вимог до кредитування та збільшення вимог до кредитних проєктів для придбання електромобілів. Намагаючись побороти скорочення виробництва, виробники зменшують вартість авто та випускають дешевші версії нових електромобілів. Проте не лише ціна турбує майбутніх покупців, які вважають інноваційну технологію такою, що не завжди відповідає їх вимогам.

Про це пише Bloomberg.

Найбільша проблема – попит в Європі та США. Під час першої хвилі серійних випусків електромобілів виробники могли покладатися на тих, хто купує технологічні новинки. Також вони отримували чималі державні субсидії, але наразі цей ринок вже насичено. Тому потенційні покупці біль прискіпливо придивляються до свого придбання і відмовляються купувати авто, які є дорожчими, ніж еквівалентні за ключовими параметрами, автомобілі, що працюють на бензині чи дизпаливі. В країнах ЄС та США електромобілі коштують дорожче на 27-30%, ніж “класичні” авто. В Європі субсидійні проєкти або згортаються або завершуються. В США наявність лояльних для таких придбань покупців теж стрімко скорочується.

Споживачі бачать зростання вимог до кредитних ліній і вже не настільки радісно змагаються за право мати у своєму автопарку електромобіль. вартість позик стрімко зростає на тлі заходів центральних банків скоротити інфляції.

Крім того, держави так і не спромоглися створити широку інфраструктуру для заряджання електрокарів. радіус дії акумулятора і можливість отримати не екзотичний транспорт, а дієвий автомобіль для роботи чи відпочинку – ще один страх потенційних покупців, який має підстави.

Оглядачі видання звертають увагу, що ймовірно завадить цим страхам швидка еволюція акумуляторів для електромобілів які розширюють радіус дії та скорочують час на заправку, зменшують умови до зарядних пристроїв.

Кілька виробників автомобілів протягом останнього року неодноразово знижували ціни, щоб завоювати клієнтів. Багато з них також скоротили виробництво та персонал, щоб зберегти прибутки. Крім того, ключові виробники пропонують дешевші авто. Але в короткостроковій перспективі поки що це не вплинуло суттєво на ринок. Зокрема, в Китаї, кількість покупців суттєво зменшилась через кризові явища в економіці та внаслідок перенасиченості ринку, який вже не демонструє темпи зростання.

Крім інвестиційних витрат і збитків, виробники електромобілів, зменшуючи долю на авторинку впливають і на політику. Скорочення продажів електромобілів призводить до того, що всі заявлені цілі стримування глобального потепління під загрозою поширення. США поставили за мету, щоб до 2030 року 50% всіх продажів транспортних засобів була базована на електрокарах. А до 2035 року в країнах Європи взагалі планують припинити продаж авто, що працюють на паливі з викопних ресурсів. Але статистика говорить, що ці мрії поки що залишаються політичними маніфестами, але не реаліями ринку автомобілів глобального рівня.

З початку 2023 року сервісні центри МВС зареєстрували 7688 електрокарів. Загалом в Україні зареєстровано 57 тисяч "зелених" автівок.