Екоактивісти вийшли на протест на червону доріжку Венеційського фестивалю Вони вимагали від влади міста заборонити круїзні лайнери у Венеції. На думку активістів, цей транспорт сприяє пришвидшенню глобального потепління

Екоактивісти протестують проти змін клімату на червоній доріжці в останній день Венеційського кінофестивалю.

Фото: twitter.com/climatecamp

Сотні активістів з Італії та Німеччини влаштували сидячий протест на церемонії закриття фестивалю, повідомляє Deutsche Welle. Вони вимагали від влади міста заборонити круїзні лайнери у Венеції. На думку активістів, цей транспорт сприяє пришвидшенню глобального потепління. Також протестувальники закликали знаменитостей підтримати мітинг. Раніше Генсек ООН оголосив надзвичайну екологічну ситуацію в світі через танення льодовиків та зростання рівню вуглекислого газу. А станом на 29 липня людство вичерпало річний запас природних ресурсів (воду, чисте повітря, ґрунт тощо), які планета здатна відновити протягом року. Нагадаємо, що Pornhub зняв "найбрудніше порно" для підтримки очищення океану від пластику.

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