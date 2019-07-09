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Екоактивісти вийшли на протест на червону доріжку Венеційського фестивалю

Вони вимагали від влади міста заборонити круїзні лайнери у Венеції. На думку активістів, цей транспорт сприяє пришвидшенню глобального потепління
Екоактивісти протестують проти змін клімату на червоній доріжці в останній день Венеційського кінофестивалю.
Екоактивісти вийшли на протест на червону доріжку Венеційського фестивалю Фото: twitter.com/climatecamp

Сотні активістів з Італії та Німеччини влаштували сидячий протест на церемонії закриття фестивалю, повідомляє Deutsche Welle.

Вони вимагали від влади міста заборонити круїзні лайнери у Венеції. На думку активістів, цей транспорт сприяє пришвидшенню глобального потепління.

Також протестувальники закликали знаменитостей підтримати мітинг.

Раніше Генсек ООН оголосив надзвичайну екологічну ситуацію в світі через танення льодовиків та зростання рівню вуглекислого газу.

А станом на 29 липня людство вичерпало річний запас природних ресурсів (воду, чисте повітря, ґрунт тощо), які планета здатна відновити протягом року. 

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07 09 2019 21:54
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