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Економіка єврозони у 2-му кварталі скоротилася на рекордні 12,1%

Найбільше постраждала економіка Іспанії
Порівняно з показниками 2-го кварталу 2019 року, для єврозони падіння ВВП склало 15%, а для країн ЄС - 14,4%.
Економіка єврозони у 2-му кварталі скоротилася на рекордні 12,1% Фото: AFP

ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на 12,1%, що є найбільшим падінням за 25 років, відколи ведеться статистика.

Про це йдеться у попередніх оцінках Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Для країн ЄС падіння ВВП у другому кварталі склало 11,9%.

Порівняно з показниками 2-го кварталу 2019 року, для єврозони падіння ВВП склало 15%, а для країн ЄС - 14,4%.

Найбільше постраждала економіка Іспанії: там ВВП знизився на 18,5%. На другому і третьому місці - Португалія та Франція, з -14,1% та -13,8% відповідно.

Найкращим виявився показник Литви - там економіка скоротилася на 5,1%.

У Євростаті зазначають, що це попередні оцінки, які враховують не всі дані. Остаточний звіт про підсумки другого кварталу 2020 року

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31 07 2020 17:06
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