Економіка єврозони у 2-му кварталі скоротилася на рекордні 12,1%

Порівняно з показниками 2-го кварталу 2019 року, для єврозони падіння ВВП склало 15%, а для країн ЄС - 14,4%.

ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на 12,1%, що є найбільшим падінням за 25 років, відколи ведеться статистика.

Про це йдеться у попередніх оцінках Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Для країн ЄС падіння ВВП у другому кварталі склало 11,9%.