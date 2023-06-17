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Екс гендиректор Google купив конфісковану яхту російського мільярдера

17 червня 2023, 15:15
Екс гендиректор Google купив конфісковану яхту російського мільярдера
Колишній генеральний директор компанії Google Ерік Шмідт придбав на аукціоні супер'яхту "Альфа Неро", яку конфіскувала влада Антигуа та Барбуд.

Про це повідомляє Голос Америки.

Шмідту вона дісталася за $67,6 млн.

В Міністерстві фінансів США заявили, що судно належало російському мільярдеру Олександру Гур'єву, який потрапив під міжнародні санкції.  Сам Гур'єв це заперечив.

Влада США заявляє, що Гур'єв купив яхту у 2014 році за $120 млн. Але він стверджував, що орендує її.

81-метрова яхта знаходиться в Антигуа та Барбуді з лютого 2022-го, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В березні того ж року влада острівної держави заявила, що продасть її, якщо її господаря не буде знайдено.

В кінці літа на аукціоні на Гібралтарі було продано супер'яхту "Аксіома", яку пов'язували з російським мільярдером Дмитром Пумп'янським, який потрапив під санкції. Судно оцінювалося у $75 млн. Сума купівлі та ім'я покупця не було названо.

63-річний Андрій Гур'єв – колишній генеральний директор хімічного холдингу "Фосагро". Його статки до введення санкцій журнал Forbes оцінював в $6 млрд. Після потрапляння в списки санкцій він змушений був залишити посаду голови компанії і передати її акції сім'ї.

68-річний Ерік Шмідт був генеральним директором Google у 2001–2011 роках, він входив до ради директорів Apple та великих IT-компаній, а також до опікунської ради російського фонду «Сколково». У 2023 році Forbes оцінив його статки в $16,2 млрд

яхтаШмідтГур'єв

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