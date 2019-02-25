Екс-глава Генштабу Замана не складав присягу, - військова прокуратура

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в особовій справі екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани відсутня присяга на вірність українському народу.

"У цій особовій справі відсутня підписана і пришита до матеріалів особової справи присяга Замани на вірність народу України... На одному з аркушів зазначено, що він склав присягу 20 червня 1993 року... але, вивчаючи матеріали особової справи полковника Замани, встановлено, що 23 червня він перебував у Москві, отримавши диплом про закінчення академії Генштабу РФ і тільки 28 червня він прибув в Одесу, де був призначений на посаду", - заявив Матіос, повідомляє "Громадське".

Як передає кореспондент "Громадського" із залу суду, де Замані обирають запобіжний захід, екс-очільник Генштабу заперечив заяву Матіоса.

"Як всі військовослужбовці я складав присягу", - сказав Замана, відповідаючи на питання, чи правда, що він не складав присяги на вірність Україні.

Нагадаємо, що колишньому начальнику Генерального штабу Володимира Заману повідомили про підозру у державній зраді.