Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Екс-глава Генштабу Замана не складав присягу, - військова прокуратура

Сам Замана заперечив це
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в особовій справі екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани відсутня присяга на вірність українському народу.
Екс-глава Генштабу Замана не складав присягу, - військова прокуратура Володимир Замана. Фото: file.liga.net

"У цій особовій справі відсутня підписана і пришита до матеріалів особової справи присяга Замани на вірність народу України... На одному з аркушів зазначено, що він склав присягу 20 червня 1993 року... але, вивчаючи матеріали особової справи полковника Замани, встановлено, що 23 червня він перебував у Москві, отримавши диплом про закінчення академії Генштабу РФ і тільки 28 червня він прибув в Одесу, де був призначений на посаду", - заявив Матіос, повідомляє "Громадське".

Як передає кореспондент "Громадського" із залу суду, де Замані обирають запобіжний захід, екс-очільник Генштабу заперечив заяву Матіоса.

"Як всі військовослужбовці я складав присягу", - сказав Замана, відповідаючи на питання, чи правда, що він не складав присяги на вірність Україні.

Нагадаємо, що колишньому начальнику Генерального штабу Володимира Заману повідомили про підозру у державній зраді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2019 21:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.