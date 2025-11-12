Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони уразили завод "Ставролен" та склад боєприпасів окупантів

12 листопада 2025, 12:56
Сили оборони уразили завод
Атаку провели "в межах зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора", зазначили в Генштабі.
Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролен", що в Будьонновську Ставропольського краю рф.
 
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
 
Там зазначили, що атаку провели "в межах зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора".
 
Завод має повний цикл перероблювання вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого, виробляє і складові частини до БпЛА.
 
Генштаб зафіксував численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються.
 
Губернатор Ставропольського краю рф заявив, що внаслідок падіння уламків збитих БпЛА на території промзони міста сталося займання. Постраждалих немає, житлові будинки не пошкоджені, системи життєзабезпечення діють у штатному режимі.
 
Окрім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в населеному пункті Новий Світ Донецької області. Там зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.

 

ЗСУ Генштаб війна в Україні росія окупанти

