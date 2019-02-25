Начальника Генштабу часів Януковича затримали за підозрою у держзраді, - ОНОВЛЕНО

Колишньому начальнику Генерального штабу Володимира Заману повідомили про підозру у державній зраді.

Замана "здійснив дії по зменшенню майже на 5 тисяч боєздатних військовослужбовців" та розформував різні військові частини, повідомив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу.

За словами Матіоса, у 2013 році Замана скоротив війська на майже 17 тисяч осіб і понад 70 військових частин.

Також екс-начальник Генштабу у 2014 році не привів війська у бойову готовність напередодні російської агресії, нібито знаючи про те, що вона планується.

Колишній чиновник підпорядкував певні боєздатні військові частини, які нібито могли відбити агресію, керівнику Військово-Морських сил. Слідство вважає, що це допомогло Росії захопити Крим.

Крім того, під керівництвом Замани були скорочені війскові комісаріати, що заважало мобілізації.

Матіос розповів, що в особовій справі Замани відсутня його присяга.

Військова прокуратура разом іх Службою безпеки затримали Заману, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Реформа структури ЗСУ фактично готувала анексію Криму та "Новоросії". Крім цього саме В. Замана видав директиву, якою підпорядкував керівнику Військово-Морських сил ( майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ, що фактично паралізувало опір українських військовослужбовців у час російської агресії", – написав Луценко.

До Печерського суду Києва направили клопотання про арешт підозрюваного.

Оновлення. Сам Замана, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив:

"Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".

Він підтвердив, що прибув до суду в супроводі правоохоронців, та що вранці в нього був проведений обшук.

Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних Сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

Нагадаємо, в Україні займаються перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.