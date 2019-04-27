Екс-голову правління банку в Києві підозрюють у розтраті 32 млн гривень

Екс-голову правління одного з банків Києва підозрюють у розтраті 32 млн гривень.

"Головою правління, всупереч встановленим вимогам щодо порядку видачі кредитних коштів і без відповідного положення кредитного комітету банківської установи, був укладений договір з товариством про відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії", - повідомляє Національна поліція.

Укладення договору дозволило клієнту протягом дії документа неодноразово отримувати і погашати суму кредиту в межах встановленого ліміту, більш ніж 1,2 млн доларів.

"Отримавши кредитні кошти, посадові особи товариства вивели їх за межі України. Кошти були перераховані на рахунок компанії-нерезидента за фіктивним договором постачання товару. Однак договір був укладений тільки для імітування ведення господарської діяльності товариством", - повідомляє поліція.

"Злочинні дії голови правління стали однією з підстав віднесення банку до категорії неплатоспроможних. В результаті виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів ухвалено рішення про введення в установі тимчасової адміністрації", - наголошується в повідомленні.

На цю мить екс-голові правління банку повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Вирішується питання про запобіжний захід.

Уточнюється, що з метою відшкодування завданих державі збитків до суду буде передано клопотання про арешт майна підозрюваного.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів директора Держбюро розслідувань Романа Труби, розслідування проводить Служба безпеки України.