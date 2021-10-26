Експеримент МОЗ: у вакцинованому Моршині немає госпіталізованих з COVID-19

У курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький.

"Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня – ред.), з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", - зазначив Ільницький.

Міський голова ділиться, що очікування від масової вакцинації в них були дещо більші: мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти. Але, за його словами, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.

"Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%", - додав Ільницький.

Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста.

Як повідомляв Укрінформ, у курортному Моршині Львівської області 16 квітня запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України з масового вакцинування містян від COVID-19 для вироблення колективного імунітету. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.

За попередню добу, 25 жовтня, у Львівській області провели 2831 дослідження на коронавірус, з них 1104 - позитивних. За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 174 464 особи. Померли 4433 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 803 159 осіб (з них – 19 120 за минулу добу), одужало 2 390 112 осіб, летальних випадків – 64 936.

За добу вакциновано проти коронавірусу 254 920 людей. Одну дозу отримали 185 786, повністю імунізовані 69 134 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 058 802 людини.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.