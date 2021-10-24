Пункти вакцинації відкриються на вокзалах усіх обласних центрів

Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації у ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах... з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя

Пункти щеплення проти коронавірусу буде розгорнуто на залізничних вокзалах в усіх обласних центрах України.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації у ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах... з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя", - зазначив міністр.

Він уточнив, що за дві доби дії нових правил пасажирських перевезень перед посадкою в потяги вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб.

За словами в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, пункти вакцинації, які УЗ почала відкривати на вокзалах з 21 жовтня, мають популярність.

"Щодня вокзали приймають тисячі пасажирів, які відтепер можуть отримати щеплення, не витрачаючи додатковий час на поїздку до медзакладу. Так, станом на сьогоднішній ранок (23 жовтня - ред.) у наших пунктах зроблено понад 2 тис. щеплень. Крім того, вони є зручними для мешканців міст, адже, як правило, вокзали знаходяться у місцях зі зручною транспортною розв’язкою", - розповів Перцовський.

Він зауважив, що вже вакциновано 30% провідників потягів, і найближчим часом ця цифра буде збільшена удвічі.

"З 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях, Коростені та Роздільному", - додали в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, пункти вакцинації проти COVID-19 відкрито на залізничних вокзалах Києва (два пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Також на десяти вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19 (Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава). Тут невакциновані пасажири можуть зробити тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квитки, коштує 350 грн. Від початку роботи таких пунктів (21 жовтня) зроблено понад 4 тис. тестів.