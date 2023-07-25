Енергомережі відновлено на 60%

Крім того, в українську енергосистему буде додано 1,7 ГВт потужності.

Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт з відновлення енергетичних мереж в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс.

"Наступний пріоритет швидкого оновлення – це енергетика. Продовжуємо кампанію з її відновлення. З початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист для енергооб'єктів", – сказав прем'єр і додав, що роботи виконуються "чітко в межах графіків".

Також Шмигаль поінформував, що потужність української енергосистеми буде збільшено.

"У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", – зазначив він.