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Енергомережі відновлено на 60%

25 липня 2023, 16:09
Енергомережі відновлено на 60%
Фото: УНН
Крім того, в українську енергосистему буде додано 1,7 ГВт потужності.

Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт з відновлення енергетичних мереж в Україні. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс

"Наступний пріоритет швидкого оновлення – це енергетика. Продовжуємо кампанію з її відновлення. З початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист для енергооб'єктів", – сказав прем'єр і додав, що роботи виконуються "чітко в межах графіків".

Також Шмигаль поінформував, що потужність української енергосистеми буде збільшено.

"У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", – зазначив він.

Укренерговідновленняенергомережі

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