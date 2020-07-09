Епідемію коронавірусу вважають загрозою 40% українців Нова інфекція взагалі не турбує більшість громадян

У липні 2020 року 40% українців вважали, що епідемія коронавірусу є загрозливою. Серед них 14% заявили, що інфекція дуже загрозлива.

Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна. Водночас 58% респондентів заявили, що епідемія коронавірусу не становить загрози для них особисто. Щодо дій влади із подолання епідемії найбільше українці невдоволені Кабінетом міністрів, яких ухвалював основні рішення. Більшість (51%) респондентів заявили, що не схвалюють дії уряду (схвалюють - 36%). Дії місцевої влади не схвалюють 34% (схвалюють - 56%). Дії президента влади не схвалюють 40% (схвалюють - 49%). За даними опитування, більшість українців виконують вимоги влади щодо носіння маски у громадських місцях. Лише 6% заявили, що маски не носять. Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12%. Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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