Епідпоріг захворюваності на грип перевищений в 11 областях

Епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищений в 11 областях України, а найбільше - у Чернігівській та Івано-Франківській.

Епідемічний поріг перевищений на 6,5%. У порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%, а серед дітей віком до 17 років - збільшився на 14,6%, інформує Центр громадського здоров'я.

Також з період по 28 січня до 3 лютого зареєстровано два смертельні випадки від грипу.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську через грип та ГРВІ на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53.

Раніше учням Житомира, які не отримали профілактичних щеплень заборонять відвідувати навчальні заклади заборонять відвідувати заклади освіти. Таке рішення ухвалили 1 лютого під час засідання міської комісії через зростання кількості хворих на кір та ГРВІ/грип.