НОВИНИЕпідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищений в 11 областях України, а найбільше - у Чернігівській та Івано-Франківській.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Епідпоріг захворюваності на грип перевищений в 11 областях
Епідемічний поріг перевищений на 6,5%
Фото: rbc.ua
Епідемічний поріг перевищений на 6,5%. У порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%, а серед дітей віком до 17 років - збільшився на 14,6%, інформує Центр громадського здоров'я.
Також з період по 28 січня до 3 лютого зареєстровано два смертельні випадки від грипу.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську через грип та ГРВІ на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53.
Раніше учням Житомира, які не отримали профілактичних щеплень заборонять відвідувати навчальні заклади заборонять відвідувати заклади освіти. Таке рішення ухвалили 1 лютого під час засідання міської комісії через зростання кількості хворих на кір та ГРВІ/грип.
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