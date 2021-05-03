Епідситуація на Львівщині погіршується
Динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію у Львівській області повертається до показників осені, заявив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Орест Чемерис, пише "Інтерфакс-Україна".
"Епідситуація погіршується. Динаміка тривожна, за кількістю підтверджених випадків, за кількістю викликів невідкладної допомоги і госпіталізованих із підозрою на коронавірус ми повертаємося до рівня середини-кінця жовтня 2020 року", - сказав він.
За даними Чемериса, за минулу добу в області виявили 644 нових хворих із коронавірусом, у стаціонарах 1690 хворих із COVID-19, зайнято 43% місць у лікарнях, 143 людини в реанімаціях і 34 - на апаратах ШВЛ.
"Ми вийшли з карантину, активність населення зросла, і ми поводимося безвідповідально. Найгірша ситуація в області у Львові, Дрогобичі та Дрогобицькому районі", - зазначив директор департаменту.
Також він повідомив, що щеплення від коронавірусу вже отримали 420 медиків, а у вихідні вакцинація розпочнеться в Червонограді, Самборі та Золочеві.
Нагадаємо, що 5 березня в Україні зафіксовано 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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