Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу
Про це повідомила пресслужба ПЦУ
Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.
Для її проведення ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури.
На території Лаври перебуває багато людей, а правоохоронці перевіряють у відвідувачів документи та пропускають через металошукачі.
Також українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.
Нагадаємо, 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Очолить її Митрополит Епіфаній.