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Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу

07 січня 2023, 10:21
Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу
джерело investigator
У Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ

Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

Для її проведення ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури.

На території Лаври перебуває багато людей, а правоохоронці перевіряють у відвідувачів документи та пропускають через металошукачі.

Також українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.

Нагадаємо, 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Очолить її Митрополит Епіфаній.

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