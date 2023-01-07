Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу

У Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ

Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

Для її проведення ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури.

На території Лаври перебуває багато людей, а правоохоронці перевіряють у відвідувачів документи та пропускають через металошукачі.

Також українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.

Нагадаємо, 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Очолить її Митрополит Епіфаній.