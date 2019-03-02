Епіфаній закликав ієрархів до єдності під "дахом" ПЦУ

Утвердження єдиної помісної церкви полягає "не лише у зовнішніх організаційних заходах"

Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній закликав православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян до церковної єдності в рамках Православної церкви України.

"Ми хочемо, щоб ті православні, хто є в Україні і з різних причин не входить до помісної автокефальної Української православної церкви, увійшли в неї. Закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво та мирян. Двері Помісної церкви та наші серця відкриті для вас", - заявив у своєму виступі після церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України.

"Нині нам належить утвердити звершене - отримання Томосу - єднанням, продовжити розбудову і зміцнення церкви, розширити православну взаємодію та братнє спілкування з помісними церквами - сестрами. Віримо, що у належний час усі ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої помісної церкви із статусом Патрірхату", - додав Епіфаній.

"Полишимо у минулому те, що нас розділяло і працюймо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква. ... Наша церква залишається відкритою до співпраці та діалогу з іншими християнськими церквами України та релігійними організаціями - в Україні і за її межами", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Він додав, до утвердження єдиної помісної церкви полягає "не лише у зовнішніх організаційних заходах".

"Церква - це в першу чергу спільнота, громада, які живуть згідно настанов віри, духовне життя, втілення заповідей у повсякденні", - зауважив Епіфаній.

Він також подякував "усім, хто доклав зусиль, щоб нинішній день автокефалії ПЦУ наблизився".

Нагадаємо, у Софійському соборі близько 9:00 в неділю почалася інтронізація (на світський манер - інавгурація) митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не був присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія через погіршення стану здоров'я