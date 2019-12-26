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EssilorLuxottica може придбати найбільшу українську мережу оптик "Люксоптика"

Французько-італійський холдинг EssilorLuxottica, один із найбільших світових гравців на ринку лінз, оптичного устаткування та окулярів, може придбати "Люксоптику" - найбільшу українську мережу з 176 оптик.
EssilorLuxottica може придбати найбільшу українську мережу оптик "Люксоптика" Фото: nastol.com.ua

Згідно з ним, на засідання відомства в четвер винесено питання щодо надання дозволу Essilor Nederland Holding B.V. (Нідерланди), на 100% підконтрольному EssilorLuxottica, на придбання понад 50% в International Optical House Holding B.V. (Нідерланди), якому належать 100% у ТОВ "Люксоптика Холдинг" (Київ), передає "Інтерфакс - Україна".

Згідно з Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Люксоптика Холдинг" є Надія Шаломова, дружина бізнесмена й колишнього глави Адміністрації президента України Бориса Ложкіна, і співвласник медмережі "Добробут" Олег Калашніков.

Нагадаємо, що Постійне фарбування волосся та використання випрямлячів може підвищити ризик виникнення раку молочної залози. Особливо це стосується темношкірих жінок.

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26 12 2019 17:00
ТЕГИ: окуляри
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