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Фарби та випрямлячі для волосся можуть підвищити ризик виникнення раку грудей — дослідження

Рак молочної залози — злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. У світі це найчастіша форма раку, що трапляється протягом життя у однієї з 13-ти — 9-ти жінок віком від 13 до 90 років. Також це друге за частотою після раку легень онкологічне захворювання в популяції загалом (враховуючи чоловіче населення)
Постійне фарбування волосся та використання випрямлячів може підвищити ризик виникнення раку молочної залози. Особливо це стосується темношкірих жінок.
Фарби та випрямлячі для волосся можуть підвищити ризик виникнення раку грудей — дослідження

Про це йдеться у новому дослідженні Національного інституту здоров'я, передає CNN, передає "Громадське".

Зазначається, що в цілому жінки, які користувалися перманентною фарбою для волосся за рік до участі у дослідженні, мають на 9% більше шансів появи раку молочної залози у порівнянні з жінками, які цього не зробили.

Науковці вважають, що перманентна фарба для волосся викликає на 45% вищий ризик раку молочної залози у темношкірих жінок та на 7% — у світлошкірих.

Темношкірі жінки рідше використовують фарбу для волосся, але у них значно частіше діагностували рак молочної залози після її використання. Водночас у тих темношкірих жінок, які фарбували волосся кожні п’ять-вісім тижнів, ризик хвороби на 60% вищий.

У дослідженні зазначили також, що ризик раку молочної залози був нижчим у жінок, які постійно фарбували волосся професійно, до прикладу, у салоні. 

За даними науковців, використання жінками випрямлячів для волосся зумовлює на 18% вищий ризик появи хвороби.

Наголошується, що засоби для волосся містять понад 5 тисяч хімікатів, які можуть бути не вказані у складі фарб та на етикетках випрямлячів. Водночас вченим не вдалося з’ясувати, які саме з хімічних речовин спричиняють шкоду.

У дослідженні взяли участь 46,7 тисячі жінок, родини яких схильні до захворювання. 

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08 12 2019 15:30
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