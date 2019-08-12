Фарби та випрямлячі для волосся можуть підвищити ризик виникнення раку грудей — дослідження

Рак молочної залози — злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. У світі це найчастіша форма раку, що трапляється протягом життя у однієї з 13-ти — 9-ти жінок віком від 13 до 90 років. Також це друге за частотою після раку легень онкологічне захворювання в популяції загалом (враховуючи чоловіче населення)

Постійне фарбування волосся та використання випрямлячів може підвищити ризик виникнення раку молочної залози. Особливо це стосується темношкірих жінок.

Про це йдеться у новому дослідженні Національного інституту здоров'я, передає CNN, передає "Громадське".

Зазначається, що в цілому жінки, які користувалися перманентною фарбою для волосся за рік до участі у дослідженні, мають на 9% більше шансів появи раку молочної залози у порівнянні з жінками, які цього не зробили.

Науковці вважають, що перманентна фарба для волосся викликає на 45% вищий ризик раку молочної залози у темношкірих жінок та на 7% — у світлошкірих.

Темношкірі жінки рідше використовують фарбу для волосся, але у них значно частіше діагностували рак молочної залози після її використання. Водночас у тих темношкірих жінок, які фарбували волосся кожні п’ять-вісім тижнів, ризик хвороби на 60% вищий.

У дослідженні зазначили також, що ризик раку молочної залози був нижчим у жінок, які постійно фарбували волосся професійно, до прикладу, у салоні.

За даними науковців, використання жінками випрямлячів для волосся зумовлює на 18% вищий ризик появи хвороби.

Наголошується, що засоби для волосся містять понад 5 тисяч хімікатів, які можуть бути не вказані у складі фарб та на етикетках випрямлячів. Водночас вченим не вдалося з’ясувати, які саме з хімічних речовин спричиняють шкоду.

У дослідженні взяли участь 46,7 тисячі жінок, родини яких схильні до захворювання.

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