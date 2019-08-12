Фарби та випрямлячі для волосся можуть підвищити ризик виникнення раку грудей — дослідження
Про це йдеться у новому дослідженні Національного інституту здоров'я, передає CNN, передає "Громадське".
Зазначається, що в цілому жінки, які користувалися перманентною фарбою для волосся за рік до участі у дослідженні, мають на 9% більше шансів появи раку молочної залози у порівнянні з жінками, які цього не зробили.
Науковці вважають, що перманентна фарба для волосся викликає на 45% вищий ризик раку молочної залози у темношкірих жінок та на 7% — у світлошкірих.
Темношкірі жінки рідше використовують фарбу для волосся, але у них значно частіше діагностували рак молочної залози після її використання. Водночас у тих темношкірих жінок, які фарбували волосся кожні п’ять-вісім тижнів, ризик хвороби на 60% вищий.
У дослідженні зазначили також, що ризик раку молочної залози був нижчим у жінок, які постійно фарбували волосся професійно, до прикладу, у салоні.
За даними науковців, використання жінками випрямлячів для волосся зумовлює на 18% вищий ризик появи хвороби.
Наголошується, що засоби для волосся містять понад 5 тисяч хімікатів, які можуть бути не вказані у складі фарб та на етикетках випрямлячів. Водночас вченим не вдалося з’ясувати, які саме з хімічних речовин спричиняють шкоду.
У дослідженні взяли участь 46,7 тисячі жінок, родини яких схильні до захворювання.
Нагадаємо, що Від спалаху кору в Самоа вже загинули понад 50 людей, більшість з яких - діти до чотирьох років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"