Українські еко-окуляри з кави зібрали 11 тисяч доларів за добу
Ochis Coffee запустив киянин Макс Гавриленко. Окуляри роблять з вторсировини - кавової макухи і лляної тирси. Також у складі використовують натуральний клей на базі соєвого масла, передає "Економічна правда".
Після обробки на цифровому верстаті продукт шліфують вручну. У підсумку виходить міцна, легка і екологічна оправа.
Окуляри з кави розкладаються в 100 разів швидше, ніж пластикові.
Це не перша кампанія Ochis Coffee на Kickstarter. У минулому році сонячні окуляри бренду зібрали понад 13 тисяч доларів.
Нагадаємо, що австрійський науковець Лен Хамфріс та професор Сіднейського університету Томас Машмеєр заявили, що розроблений та запатентований ними пристрій може утилізувати пластик, що досі не підлягав переробці.Австрійський науковець Лен Хамфріс та професор Сіднейського університету Томас Машмеєр заявили, що розроблений та запатентований ними пристрій може утилізувати пластик, що досі не підлягав переробці.
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