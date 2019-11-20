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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені з Австралії заявили, що винайшли спосіб переробки всіх видів пластику

"Ми просто беремо ці матеріали та переводимо їх назад в рідину та хімічні речовини, з яких вони отримані", - сказав Хамфріс
Австрійський науковець Лен Хамфріс та професор Сіднейського університету Томас Машмеєр заявили, що розроблений та запатентований ними пристрій може утилізувати пластик, що досі не підлягав переробці.Австрійський науковець Лен Хамфріс та професор Сіднейського університету Томас Машмеєр заявили, що розроблений та запатентований ними пристрій може утилізувати пластик, що досі не підлягав переробці.
Вчені з Австралії заявили, що винайшли спосіб переробки всіх видів пластику Фото: gettyimages.com

Як пише ABC News, вчені створили каталітичний гідротермальний реактор, що може перетворювати пластик у паливо та змінювати його на молекулярному рівні, повідомляє "Громадське".

"Ми просто беремо ці матеріали та переводимо їх назад в рідину та хімічні речовини, з яких вони отримані", - сказав Хамфріс.

Новий спосіб переробки не вимагає поділу пластмас за типом та кольором та дозволяє переробляти картонні коробки від молока, гідрокостюми та навіть побічні продукти з деревини. Це також означає, що пластмасові вироби можуть бути перероблені декілька разів.

Компанія вчених Licella готується просувати свою технологію на ринок у Великій Британії. Хамфріс пояснив, що там екологічна політика більш сприятлива, ніж в Австралії.

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20 11 2019 18:00
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