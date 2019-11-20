Вчені з Австралії заявили, що винайшли спосіб переробки всіх видів пластику
Як пише ABC News, вчені створили каталітичний гідротермальний реактор, що може перетворювати пластик у паливо та змінювати його на молекулярному рівні, повідомляє "Громадське".
"Ми просто беремо ці матеріали та переводимо їх назад в рідину та хімічні речовини, з яких вони отримані", - сказав Хамфріс.
Новий спосіб переробки не вимагає поділу пластмас за типом та кольором та дозволяє переробляти картонні коробки від молока, гідрокостюми та навіть побічні продукти з деревини. Це також означає, що пластмасові вироби можуть бути перероблені декілька разів.
Компанія вчених Licella готується просувати свою технологію на ринок у Великій Британії. Хамфріс пояснив, що там екологічна політика більш сприятлива, ніж в Австралії.
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