Етапи виходу з карантину та план зняття обмежнь

Вчора розпочався перший етап виходу з карантину, проте варто розуміти, що подальші кроки уряду не можливі без зменшення кількості інфікованих.

Другий етап настане при умові, що протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих знижується з кожним днем, а щоденна кількість осіб, які одужали, стала або зростає.

Тож давайте разом наблизимо цей момент: частіше мийте руки, носіть медичні маски й не виходьте на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.