F-16 прибувають в Україну, але можуть не отримати переваги проти росії – WP

Цих літаків занадто мало, а російських засобів ППО, здатних їх збити, занадто багато.

Довгоочікувані винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні вже за кілька тижнів, проте українські та західні офіційні особи застерігають, що ці літаки, які колись рекламувалися Києвом як такі, що змінять правила гри, навряд чи матимуть негайний вплив на поле бою, де армія рфр повільно просувається вперед.

Про це пише видання The Washington Post.

Це означає, що перші F-16, швидше за все, слугуватимуть для посилення української протиповітряної оборони - збиватимуть повітряні цілі, такі як ракети, безпілотники і літаки, а не завдаватимуть ударів по російським сухопутним військам та іншим військовим об'єктам поблизу фронту.

Офіційні особи заявили, що літаки, принаймні спочатку, навряд чи літатимуть надто близько до лінії фронту, а це означає, що неясно, чи зможуть вони навіть стримувати атакуючі ворожі літаки від вторгнення в Україну з російського повітряного простору.

Бельгія, Данія, Нідерланди і Норвегія пообіцяли надати Україні 80 винищувачів F-16, але більшість з них не прибудуть протягом багатьох років. США, які схвалили передачу літаків Україні союзниками по НАТО минулого літа після тривалого блокування прохання Києва, не надали і не пообіцяли жодного літака.

Офіційні особи відмовилися сказати, скільки саме літаків отримає Київ цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків - і лише шість пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і були затрими.

Очікувана обмежена роль американських літаків підкреслює поглиблення лінії розлому між Києвом і його західними прихильниками. Американські офіційні особи вже давно заявляють, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через потужну протиповітряну оборону росії. Однак українські чиновники відповідають знайомим рефреном: Захід надав Україні занадто мало і занадто пізно винищувачів F-16, як і інших видів озброєння.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для боротьби з величезною військово-повітряною силою росії, і назвав кількість літаків, які отримує Україна, "недостатньою".

"Рішення щодо F-16 є стратегічним. Кількість літаків ще не є стратегічною, - сказав він.

Деякі аналітики налаштовані ще більш скептично, ніж Зеленський.

Аналітик Центру нової американської безпеки, вважає Бекка Вассер, що F-16 можуть бути найбільш ефективним психологічним і моральним стимулом для українців і примарою для російських призовників - частково тому, що умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення про відправку літаків.

"Ми бачили цю досить рутинну схему, коли йдеться про західну військову техніку для України. Існує негайна потреба в них. Часто до того часу, коли вони доставляються, ця нагальна оперативна потреба зводиться нанівець, зважаючи на швидкість адаптації на полі бою", - додала вона.

Але вони також можуть задовольнити нагальні потреби, сказав Вассер, завдяки своїй подвійній ролі - збивати ворожі літаки і вражати наземні цілі.

Досі західні країни, які передають Україні винищувачі, не повідомляли про жодні обмеження щодо їхнього використання. В інших випадках Україна обмежена у використанні західних озброєнь для нанесення ударів по цілях в рф. Офіційні особи заявили, що Вашингтон обмежив Київ у стрільбі на відстані менше 100 км від кордону.

Питання про обмеження може бути спірним, оскільки спочатку очікується, що F-16 літатимуть на обережній відстані від фронту, кажуть чиновники.

Представник українського оборонного відомства, який, як і інші учасники цієї історії, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити чутливе питання безпеки, сказав, що десятки пілотів були залучені до навчання польотам на F-16. Але обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти по одній групі пілотів і інженерно-технічного персоналу за раз, сказав чиновник.