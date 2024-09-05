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білорусь цієї ночі підіймала винищувачі і збивала російські "Шахеди"

05 вересня 2024, 08:26
білорусь цієї ночі підіймала винищувачі і збивала російські
Російський літак Міг-29. Фото: http://topwar.ru/
російська армія знову запустила дрони по Україні і частина з них залетіла в республіку білорусь.

Після опівночі, 5 вересня, два ударні безпілотники "Шахед" залетіли у Гомельську область і білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському було чутно вибухи.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

"О 1.30 з аеродрому Барановичі у білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають "Шахеди" - чути вибухи", - йдеться в дописі. 

Моніторинговий проєкт пише, що двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі.

Пізніше з аеродрому Барановичі було піднято другий винищувач ВПС РБ - летить на південний схід.

 
війна в Українї білорусь

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