Facebook більше не обіцяє безкоштовне користування сайтом
Зміну слогану, яку компанія не афішувала, помітив іспанський Business Insider. Зараз на головній сторінці під формою для реєстрації написано "Це швидко й просто", повідомляє "Громадське".
За допомогою архівного інструменту Wayback Machine журналісти з’ясували, що текст поміняли між 6 і 7 серпня. Раніше там було написано: "Це безкоштовно і буде безкоштовним завжди".
Експерт з цифрового права Хосе Антоніо Кастільйо пов’язує зміну гасла з ухваленою Європейським Союзом у травні 2019 року директивою 2019/770, яка прирівнює збір персональних даних до форми оплати.
"Валютою Facebook були і є персональні дані користувача. Сайт ніколи не був безкоштовним, тому що дані коштують великих грошей", - сказав він.
На запит видання компанія Facebook поки не відповіла.
Видання наголосило, що попри те, що первісний слоган Facebook обіцяв безкоштовне користування соціальною мережею, у правилах сайта зазначене протилежне: "Ми не гарантуємо, що Платформа буде безоплатною завжди".
Раніше Федеральна торгова комісія США (FTC) вирішила оштрафувати Facebook на рекордні 5 мільярдів доларів через низку гучних витоків даних користувачів. Окрім штрафу, в рамках угоди із владою засновник компанії Марк Цукерберг також буде нести особисту відповідальність за дотримання вимог конфіденційності. У разі недотримання цих норм компанією Facebook його можуть притягнути до відповідальності, зокрема кримінальної.
Нагадаємо, що суд ЄС зобов'язав сайти з кнопкою "Like" від Facebook попереджати про збір даних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн