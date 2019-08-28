Facebook більше не обіцяє безкоштовне користування сайтом

Зміну слогану, яку компанія не афішувала, помітив іспанський Business Insider. Зараз на головній сторінці під формою для реєстрації написано «Це швидко й просто». За допомогою архівного інструменту Wayback Machine журналісти з’ясували, що текст поміняли між 6 і 7 серпня. Раніше там було написано: «Це безкоштовно і буде безкоштовним завжди». Експерт з цифрового права Хосе Антоніо Кастільйо пов’язує зміну гасла з ухваленою Європейським Союзом у травні 2019 року директивою 2019/770, яка прирівнює збір персональних даних до форми оплати. «Валютою Facebook були і є персональні дані користувача. Сайт ніколи не був безкоштовним, тому що дані коштують великих грошей», — сказав він. На запит видання компанія Facebook поки не відповіла. Видання наголосило, що попри те, що первісний слоган Facebook обіцяв безкоштовне користування соціальною мережею, у правилах сайта зазначене протилежне: «Ми не гарантуємо, що Платформа буде безоплатною завжди. Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляв, що Facebook має намір запустити цієї осені вкладку з новинами від провідних видань США. Раніше Федеральна торгова комісія США (FTC) вирішила оштрафувати Facebook на рекордні 5 мільярдів доларів через низку гучних витоків даних користувачів. Окрім штрафу, в рамках угоди із владою засновник компанії Марк Цукерберг також буде нести особисту відповідальність за дотримання вимог конфіденційності. У разі недотримання цих норм компанією Facebook його можуть притягнути до відповідальності, зокрема кримінальної.

Соціальна мережа Facebook прибрала з головної сторінки повідомлення про те, що користування сайтом безкоштовне.

Зміну слогану, яку компанія не афішувала, помітив іспанський Business Insider. Зараз на головній сторінці під формою для реєстрації написано "Це швидко й просто", повідомляє "Громадське".

За допомогою архівного інструменту Wayback Machine журналісти з’ясували, що текст поміняли між 6 і 7 серпня. Раніше там було написано: "Це безкоштовно і буде безкоштовним завжди".

Експерт з цифрового права Хосе Антоніо Кастільйо пов’язує зміну гасла з ухваленою Європейським Союзом у травні 2019 року директивою 2019/770, яка прирівнює збір персональних даних до форми оплати.

"Валютою Facebook були і є персональні дані користувача. Сайт ніколи не був безкоштовним, тому що дані коштують великих грошей", - сказав він.

На запит видання компанія Facebook поки не відповіла.

Видання наголосило, що попри те, що первісний слоган Facebook обіцяв безкоштовне користування соціальною мережею, у правилах сайта зазначене протилежне: "Ми не гарантуємо, що Платформа буде безоплатною завжди".

Раніше Федеральна торгова комісія США (FTC) вирішила оштрафувати Facebook на рекордні 5 мільярдів доларів через низку гучних витоків даних користувачів. Окрім штрафу, в рамках угоди із владою засновник компанії Марк Цукерберг також буде нести особисту відповідальність за дотримання вимог конфіденційності. У разі недотримання цих норм компанією Facebook його можуть притягнути до відповідальності, зокрема кримінальної.

Нагадаємо, що суд ЄС зобов'язав сайти з кнопкою "Like" від Facebook попереджати про збір даних.