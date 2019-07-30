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Суд ЄС зобов'язав сайти з кнопкою "Like" від Facebook попереджати про збір даних

"Очевидно, що ця передача відбувається без відома самого користувача і незалежно від того, чи зареєстрований він у соцмережі"
Сайти, на яких є кнопка "Like" ("Подобається") від Facebook, несуть відповідальність за збір особистих даних користувачів нарівні з цією соцмережею, вирішив Європейський суд.
Суд ЄС зобов Фото: watcher.com.ua

Згідно з його постановою, інтернет-сторінки в таких випадках зобов'язані попереджати відвідувачів про те, що їх дані передаються співробітникам Facebook, і пояснювати, з якою метою це робиться, повідомляє Deutsche Welle.

При цьому відповідальність за їх подальшу обробку лежить тільки на соцмережі, і інші сайти не мають права приймати рішення, пов'язані з цим процесом. Суд зазначив, що, публікуючи кнопку "Подобається", сайт прагне оптимізувати свою рекламу і отримати економічну вигоду.

Дана справа розглядалася судом у зв'язку зі зверненням Товариства захисту прав споживачів у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія, яке обвинуватило німецький інтернет-магазин одягу Fashion ID у зборі даних користувачів без їх згоди.

Як говориться в постанові суду, Fashion ID інтегрував у свій сайт кнопку "Gefallt mir" (німецькою: "Подобається"), що, напевно, призвело до того, що дані користувача, який відкриває сторінку магазину, направляються в ірландський офіс Facebook.

"Очевидно, що ця передача відбувається без відома самого користувача і незалежно від того, чи зареєстрований він у соцмережі", - йдеться в постанові.

До Європейського суду звернувся Вищий земельний суд в Дюссельдорфі, в який було подано позов проти Fashion ID, за роз'ясненням правозастосування положень законів ЄС про захист особистих даних.

Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.

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