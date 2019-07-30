Суд ЄС зобов'язав сайти з кнопкою "Like" від Facebook попереджати про збір даних
Згідно з його постановою, інтернет-сторінки в таких випадках зобов'язані попереджати відвідувачів про те, що їх дані передаються співробітникам Facebook, і пояснювати, з якою метою це робиться, повідомляє Deutsche Welle.
При цьому відповідальність за їх подальшу обробку лежить тільки на соцмережі, і інші сайти не мають права приймати рішення, пов'язані з цим процесом. Суд зазначив, що, публікуючи кнопку "Подобається", сайт прагне оптимізувати свою рекламу і отримати економічну вигоду.
Дана справа розглядалася судом у зв'язку зі зверненням Товариства захисту прав споживачів у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія, яке обвинуватило німецький інтернет-магазин одягу Fashion ID у зборі даних користувачів без їх згоди.
Як говориться в постанові суду, Fashion ID інтегрував у свій сайт кнопку "Gefallt mir" (німецькою: "Подобається"), що, напевно, призвело до того, що дані користувача, який відкриває сторінку магазину, направляються в ірландський офіс Facebook.
"Очевидно, що ця передача відбувається без відома самого користувача і незалежно від того, чи зареєстрований він у соцмережі", - йдеться в постанові.
До Європейського суду звернувся Вищий земельний суд в Дюссельдорфі, в який було подано позов проти Fashion ID, за роз'ясненням правозастосування положень законів ЄС про захист особистих даних.
Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн