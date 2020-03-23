Facebook тестує новий "темний дизайн"
Про це повідомляє Lifehacker, передає УКРІНФОРМ.
"Ви можете перевірити оновлення дизайну Facebook прямо зараз, якщо ви… натиснете стрілку вниз у верхньому правому куті інтерфейсу та оберете кнопку "Переключитися на новий Facebook" (Switch to New Facebook)", - йдеться у повідомленні.
Однак ця опція доступна не для всіх користувачів соцмережі.
Окрім темної теми Facebook тестує й інші зміни. Зокрема зникне звична синя панель зверху сторінки. Сторіз знаходитимуть вгорі, а поле для створення нового поста розташоване під ними.
Правий та лівий інформаційні стовпці практично не змінилися. Основною зміною є використання розділових смуг, завдяки чому дизайн став більш естетичним. Верхні елементи в кожному сегменті мають кнопки для розширення, щоб показати додаткові параметри.
Панель пошуку у верхньому лівому куті була зменшена, щоб вписатися в рамки лівого стовпця.
Коли ця функція буде доступною для широкого загалу, не повідомляється.
Нагадаємо, що уряд США обговорює з Facebook, Google та іншими технологічними компаніями можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, що фіксуються їх смартфонами з метою боротьби з Covid-19.
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