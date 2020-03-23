Facebook тестує новий "темний дизайн"

Однак ця опція доступна не для всіх користувачів соцмережі

Соціальна мережа Facebook з січня розпочала роботу над редизайном платформи, зокрема зараз деяким користувачам ПК було дозволено змінити звичну тему інтерфейсу на темну.

Про це повідомляє Lifehacker, передає УКРІНФОРМ.

"Ви можете перевірити оновлення дизайну Facebook прямо зараз, якщо ви… натиснете стрілку вниз у верхньому правому куті інтерфейсу та оберете кнопку "Переключитися на новий Facebook" (Switch to New Facebook)", - йдеться у повідомленні.

Однак ця опція доступна не для всіх користувачів соцмережі.

Окрім темної теми Facebook тестує й інші зміни. Зокрема зникне звична синя панель зверху сторінки. Сторіз знаходитимуть вгорі, а поле для створення нового поста розташоване під ними.

Правий та лівий інформаційні стовпці практично не змінилися. Основною зміною є використання розділових смуг, завдяки чому дизайн став більш естетичним. Верхні елементи в кожному сегменті мають кнопки для розширення, щоб показати додаткові параметри.

Панель пошуку у верхньому лівому куті була зменшена, щоб вписатися в рамки лівого стовпця.

Коли ця функція буде доступною для широкого загалу, не повідомляється.

Нагадаємо, що уряд США обговорює з Facebook, Google та іншими технологічними компаніями можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, що фіксуються їх смартфонами з метою боротьби з Covid-19.