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Facebook тестує новий "темний дизайн"

Однак ця опція доступна не для всіх користувачів соцмережі
Соціальна мережа Facebook з січня розпочала роботу над редизайном платформи, зокрема зараз деяким користувачам ПК було дозволено змінити звичну тему інтерфейсу на темну.
Facebook тестує новий "темний дизайн" Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Lifehacker, передає УКРІНФОРМ.

"Ви можете перевірити оновлення дизайну Facebook прямо зараз, якщо ви… натиснете стрілку вниз у верхньому правому куті інтерфейсу та оберете кнопку "Переключитися на новий Facebook" (Switch to New Facebook)", - йдеться у повідомленні.

Однак ця опція доступна не для всіх користувачів соцмережі.

Окрім темної теми Facebook тестує й інші зміни. Зокрема зникне звична синя панель зверху сторінки. Сторіз знаходитимуть вгорі, а поле для створення нового поста розташоване під ними.

Правий та лівий інформаційні стовпці практично не змінилися. Основною зміною є використання розділових смуг, завдяки чому дизайн став більш естетичним. Верхні елементи в кожному сегменті мають кнопки для розширення, щоб показати додаткові параметри.

Панель пошуку у верхньому лівому куті була зменшена, щоб вписатися в рамки лівого стовпця.

Коли ця функція буде доступною для широкого загалу, не повідомляється.

Нагадаємо, що уряд США обговорює з Facebook, Google та іншими технологічними компаніями можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, що фіксуються їх смартфонами з метою боротьби з Covid-19.

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23 03 2020 15:40
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