Facebook і Google хочуть передавати США дані геолокації для боротьби з коронавірусом

«Уряд США веде активні переговори з Facebook, Google і безліччю інших технологічних компаній та експертів у галузі охорони здоров'я про те, як вони можуть використовувати дані про місцезнаходження, отримані з телефонів американців, для боротьби з новим коронавірусом»

Уряд США обговорює з Facebook, Google та іншими технологічними компаніями можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, що фіксуються їх смартфонами з метою боротьби з Covid-19.

Про це повідомляє The Washington Post, передає УКРІНФОРМ.

«Уряд США веде активні переговори з Facebook, Google і безліччю інших технологічних компаній та експертів у галузі охорони здоров'я про те, як вони можуть використовувати дані про місцезнаходження, отримані з телефонів американців, для боротьби з новим коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про відстеження того, чи знаходяться люди на безпечній відстані один від одного, щоб зупинити спалах коронавірусу. Також подібні дані можна буде використовувати для вивчення поширення інфекції і визначення місць великого скупчення людей.

У Google підтвердили, що розмовляли з урядовцями, експертами в галузі охорони здоров'я.

У недавніх інтерв'ю керівники Facebook також заявляли що уряд США особливо зацікавлений у розумінні моделей переміщення людей, які можуть бути отримані з даних, зібраних компанією від користувачів, які дозволили це.

Нагадаємо, що 45 тисяч співробітників Facebook отримають додаткову тисячу доларів до зарплати. Так компанія хоче підтримати працівників під час пандемії коронавірусу.