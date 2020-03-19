Facebook і Google хочуть передавати США дані геолокації для боротьби з коронавірусом
Про це повідомляє The Washington Post, передає УКРІНФОРМ.
«Уряд США веде активні переговори з Facebook, Google і безліччю інших технологічних компаній та експертів у галузі охорони здоров'я про те, як вони можуть використовувати дані про місцезнаходження, отримані з телефонів американців, для боротьби з новим коронавірусом», - йдеться в повідомленні.
Зокрема йдеться про відстеження того, чи знаходяться люди на безпечній відстані один від одного, щоб зупинити спалах коронавірусу. Також подібні дані можна буде використовувати для вивчення поширення інфекції і визначення місць великого скупчення людей.
У Google підтвердили, що розмовляли з урядовцями, експертами в галузі охорони здоров'я.
У недавніх інтерв'ю керівники Facebook також заявляли що уряд США особливо зацікавлений у розумінні моделей переміщення людей, які можуть бути отримані з даних, зібраних компанією від користувачів, які дозволили це.
Нагадаємо, що 45 тисяч співробітників Facebook отримають додаткову тисячу доларів до зарплати. Так компанія хоче підтримати працівників під час пандемії коронавірусу.
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