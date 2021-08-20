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Facebook, Twitter і LinkedIn захищають облікові записи афганців після захоплення влади талібами

Компанія запустила "інструмент в один клік" для користувачів в Афганістані, щоб заблокувати їхні акаунти
Цього тижня Facebook, Twitter та LinkedIn заявили, що вони вжили заходів щодо захисту облікових записів громадян Афганістану, щоб захистити їх від переслідування на тлі стрімкого захоплення країни талібами.
Facebook, Twitter і LinkedIn захищають облікові записи афганців після захоплення влади талібами Фото: Google
Про це повідомляє Reuters.
 
Зокрема соцмережа Facebook тимчасово позбавила користувачів можливості переглядати або шукати списки друзів облікових записів в Афганістані.
 
Зазначається, що компанія запустила "інструмент в один клік" для користувачів в Афганістані, щоб заблокувати їхні акаунти. Тому ті, хто не є їхніми друзями на Facebook, не зможуть бачити їх повідомлення в стрічці новин або ділитися фотографіями їх профілю.
 
Twitter Inc заявила, що підтримує зв’язок з партнерами з громадянського суспільства для надання підтримки групам в країні і співпрацює з Архівом Інтернету, щоб пришвидшити прямі запити на видалення архівних твітів.
 
В адміністрації Twitter зауважили, що якщо люди не можуть отримати доступ до акаунтів, що містить інформацію, яка може піддати їх ризику, наприклад, прямі повідомлення або підписників, компанія може тимчасово призупинити роботу акаунтів, поки користувачі не отримають доступ і не зможуть видалити свій контент.
 
Крім того Twitter заявив, що активно відстежує акаунти, пов’язані з урядовими організаціями, і також може тимчасово призупинити їхню роботу, поки не отримає додаткову інформацію для підтвердження особи.
 
Представник LinkedIn заявив, що сайт професійної соціальної мережі, що належить Microsoft, тимчасово приховав зв’язки своїх користувачів в Афганістані, щоб інші користувачі не могли їх бачити.
 
Правозахисники висловили стурбованість тим, що таліби можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження цифрової історії афганців або їх соціальних зв’язків. Amnesty International заявила, що тисячі афганців, включаючи вчених, журналістів і правозахисників, піддаються серйозному ризику репресій з боку талібів.
 
Як повідомлялося, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан.
 
Ця заява зроблена в 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.
 
Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого жорстокого правління в період з 1996 по 2001 рік.
 
У деяких містах Афганістану тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше три особи загинули та понад десять були поранені після того, як бойовики Талібану відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора Талібану.
 
15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в місто. Талібан заявив, що контролює всю територію Афганістану.
 
Представник політичного офісу "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.
 
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20 08 2021 09:14
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