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Facebook запроваджує наскрізне шифрування для дзвінків через Messenger

Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram
Корпорація Facebook розгорнула наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger, таким чином підвищивши конфіденційність розмов.
Facebook запроваджує наскрізне шифрування для дзвінків через Messenger
Про це повідомляє Reuters.
 
В сервісах WhatsApp і Messenger Facebook наразі вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень, що відправляються користувачами. Тепер шифрування буде застосовуватися до всіх видів комунікації на платформі.
 
"Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram", - йдеться в повідомленні Facebook.
 
У ньому також наголошується, що функція безпеки також буде протестована в найближчі тижні в групових чатах Messenger.
 
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14 08 2021 11:26
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