Facebook запроваджує наскрізне шифрування для дзвінків через Messenger

Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram

Корпорація Facebook розгорнула наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger, таким чином підвищивши конфіденційність розмов.

В сервісах WhatsApp і Messenger Facebook наразі вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень, що відправляються користувачами. Тепер шифрування буде застосовуватися до всіх видів комунікації на платформі.

"Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram", - йдеться в повідомленні Facebook.

У ньому також наголошується, що функція безпеки також буде протестована в найближчі тижні в групових чатах Messenger.