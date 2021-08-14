ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКорпорація Facebook розгорнула наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger, таким чином підвищивши конфіденційність розмов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook запроваджує наскрізне шифрування для дзвінків через Messenger
Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram
Про це повідомляє Reuters.
В сервісах WhatsApp і Messenger Facebook наразі вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень, що відправляються користувачами. Тепер шифрування буде застосовуватися до всіх видів комунікації на платформі.
"Ми почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм обмінюватися повідомленнями з наскрізним шифруванням і здійснювати приватні дзвінки в Instagram", - йдеться в повідомленні Facebook.
У ньому також наголошується, що функція безпеки також буде протестована в найближчі тижні в групових чатах Messenger.
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