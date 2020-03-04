Facebook запустив додаток Messenger для Windows та MacOS
Про це йдеться в блозі компанії, передає "Громадське".
Facebook анонсував десктопну версію на торішній конференції. Через скасування цьогорічної конференції Messenger представили без анонсу.
Додаток має такі ж можливості, що й у версії для браузера. Так, у Messenger є групові дзвінки, можливість темного фону, наклейки, емодзі, гіфки та синхронізація чатів у мобільній версії та десктопній.
Видання TechCrunch пише, що зараз найбільшим недоліком месенджеру для комп'ютерів є те, що він дозволяє лише 8 учасників у груповому відеочаті.
Додаток можна завантажити в Microsoft Store або Mac App Store.
Нагадаэмо, що соціальна мережа Facebook з січня розпочала роботу над редизайном платформи, зокрема зараз деяким користувачам ПК було дозволено змінити звичну тему інтерфейсу на темну.
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