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Facebook запустив додаток Messenger для Windows та MacOS

Недоліком месенджеру для комп'ютерів є те, що він дозволяє лише 8 учасників у груповому відеочаті
Компанія Facebook представила десктопну версію Messenger для Windows та MacOS.
Facebook запустив додаток Messenger для Windows та MacOS Фото: Reuters

Про це йдеться в блозі компанії, передає "Громадське".

Facebook анонсував десктопну версію на торішній конференції. Через скасування цьогорічної конференції Messenger представили без анонсу.

Додаток має такі ж можливості, що й у версії для браузера. Так, у Messenger є групові дзвінки, можливість темного фону, наклейки, емодзі, гіфки та синхронізація чатів у мобільній версії та десктопній.

Видання TechCrunch пише, що зараз найбільшим недоліком месенджеру для комп'ютерів є те, що він дозволяє лише 8 учасників у груповому відеочаті.

Додаток можна завантажити в Microsoft Store або Mac App Store

Нагадаэмо, що соціальна мережа Facebook з січня розпочала роботу над редизайном платформи, зокрема зараз деяким користувачам ПК було дозволено змінити звичну тему інтерфейсу на темну.

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03 04 2020 16:20
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