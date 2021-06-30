Facebook запустив власний сервіс email-розсилок

Ми створили Bulletin на окремому веб-сайті, щоб автори могли розширювати свою аудиторію способами, що не залежать виключно від платформи Facebook

Компанія Facebook запустила власний сервіс для поштовий розсилок Bulletin – автономну платформу для безкоштовних та платних статей та подкастів, яка має на меті конкурувати з Substack.

Про це оголосив генеральний директор Марк Цукерберг, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Зазначається, що платформа працює на окремому сайті. Компанія заявила, що статті та подкасти також будуть доступні через стрічку новин Facebook та в розділі новин Facebook.

"Ми створили Bulletin на окремому веб-сайті, щоб автори могли розширювати свою аудиторію способами, що не залежать виключно від платформи Facebook", - йдеться у повідомленні.

У Facebook заявили, що не обмежуватимуть доходи авторів при запуску платформи, а творці контенту зможуть самі встановлювати ціни на підписку.

У компанії також зазначили, що поки залучають до співпраці з платформою авторів з США і в даний час не планують працювати з творцями контенту з інших країн. Однак по закінченню бета-тестування Facebook залучать і авторів з-за кордону.