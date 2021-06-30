НОВИНИКомпанія Facebook запустила власний сервіс для поштовий розсилок Bulletin – автономну платформу для безкоштовних та платних статей та подкастів, яка має на меті конкурувати з Substack.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook запустив власний сервіс email-розсилок
Ми створили Bulletin на окремому веб-сайті, щоб автори могли розширювати свою аудиторію способами, що не залежать виключно від платформи Facebook
Фото: з вільного доступу
Про це оголосив генеральний директор Марк Цукерберг, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Зазначається, що платформа працює на окремому сайті. Компанія заявила, що статті та подкасти також будуть доступні через стрічку новин Facebook та в розділі новин Facebook.
"Ми створили Bulletin на окремому веб-сайті, щоб автори могли розширювати свою аудиторію способами, що не залежать виключно від платформи Facebook", - йдеться у повідомленні.
У Facebook заявили, що не обмежуватимуть доходи авторів при запуску платформи, а творці контенту зможуть самі встановлювати ціни на підписку.
У компанії також зазначили, що поки залучають до співпраці з платформою авторів з США і в даний час не планують працювати з творцями контенту з інших країн. Однак по закінченню бета-тестування Facebook залучать і авторів з-за кордону.
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