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Фанати суперників "Шахтаря" влаштували сутички з поліцією перед матчем Ліги чемпіонів

Перед поєдинком "Аталанти" з "Динамо" в Мілані було неспокійно
У рамках передостаннього, п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Аталанта" обіграла загребське "Динамо" 2:0 і відродила свої шанси на вихід у стадію плей-оф.
Фанати суперників "Шахтаря" влаштували сутички з поліцією перед матчем Ліги чемпіонів Шахтар

Матч проходив у Мілані на "Сан-Сіро", і перед самою грою було неспокійно, передає LB.ua.

Уболівальники влаштували масові безлади і почалися сутички з поліцією.

Ініціаторами вказують фанатів хорватської команди з руху Bad Blue Boys, більш відомої, як ВВВ, їх було близько 5 тисяч.

Відзначимо, що ВВВ є одним із найвідоміших і шанованих фанатських угруповань в Європі. Уже 25 років вони є одними з лідерів європейської фанатської сцени.

Нагадаємо, що Президент Федерації футболу Вірменії Артур Ванецян у четвер заявив про свою відставку.

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27 11 2019 12:00
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