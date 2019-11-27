СПОРТ НОВИНИУ рамках передостаннього, п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Аталанта" обіграла загребське "Динамо" 2:0 і відродила свої шанси на вихід у стадію плей-оф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фанати суперників "Шахтаря" влаштували сутички з поліцією перед матчем Ліги чемпіонів
Перед поєдинком "Аталанти" з "Динамо" в Мілані було неспокійно
Шахтар
Матч проходив у Мілані на "Сан-Сіро", і перед самою грою було неспокійно, передає LB.ua.
Уболівальники влаштували масові безлади і почалися сутички з поліцією.
Ініціаторами вказують фанатів хорватської команди з руху Bad Blue Boys, більш відомої, як ВВВ, їх було близько 5 тисяч.
Відзначимо, що ВВВ є одним із найвідоміших і шанованих фанатських угруповань в Європі. Уже 25 років вони є одними з лідерів європейської фанатської сцени.
Нагадаємо, що Президент Федерації футболу Вірменії Артур Ванецян у четвер заявив про свою відставку.
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