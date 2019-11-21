Після програшу Італії з рахунком 1:9 подав у відставку голова Федерації футболу Вірменії

19 листопада в останньому турі відбіркового циклу першості Європи з футболу Євро-2020 вірменська збірна у виїзному матчі програла команді Італії з рахунком 9:1

"Виходячи з останнього результату, ми сьогодні обговорили ситуацію, що склалася, в результаті чого я прийняв рішення про свою відставку", - сказав Ванецян журналістам за підсумками засідання виконкому Федерації футболу в четвер увечері.

Президент Федерації футболу Вірменії Артур Ванецян у четвер заявив про свою відставку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Виходячи з останнього результату, ми сьогодні обговорили ситуацію, що склалася, в результаті чого я прийняв рішення про свою відставку", - сказав Ванецян журналістам за підсумками засідання виконкому Федерації футболу в четвер увечері.

19 листопада в останньому турі відбіркового циклу першості Європи з футболу Євро-2020 вірменська збірна у виїзному матчі програла команді Італії з рахунком 9:1.

Ванецян, якого було призначено на посаду голови федерації у вересні 2018 року, повідомив, що 23 грудня відбудуться вибори нового виконавчого комітету та президента.

У вересні 2019 року Ванецяна було звільнено з посади директора Служби національної безпеки Вірменії.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що обговорив із Ванецяном сценарії його подальшої діяльності.

"Думаю, пан Ванецян сконцентрується нині на тому, щоб вивести збірну Вірменії у фінал чемпіонату Європи з футболу", - зазначив Пашинян.

Після відходу з посади голови Служби нацбезпеки Ванецян виступив із заявою, зазначивши, що своє рішення "в ситуації, що склалася, і в контексті майбутнього розвитку подій" вважає найбільш бажаним та найбільш обґрунтованим варіантом служіння Вірменії. Він заявив, що його відставка має стати сигналом керівництву Вірменії про необхідність відмовитися від хаотичних і стихійних рішень.

"Стихійність ухвалення рішень, хаос дій, нездатність відрізнити пріоритетне від другорядного - не той шлях, який веде до реалізації цілей. Це не має нічого спільного з гідністю офіцера. Погони офіцера і такий процес розвитку несумісні. Нехай моя відставка стане витверезним сигналом: "Зупинися", а в усіх інших варіантах переможе обов’язок перед батьківщиною", - заявив тоді Ванецян.

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