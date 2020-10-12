Фармдистриб’ютор "БаДМ" значно завищував ціни на медичні маски в лютому - АМКУ

Фармдистриб’ютор ТОВ "БаДМ" значно завищував ціни на медичні маски в лютому в умовах суттєвого підвищення попиту, вважають в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), відомство розпочало розслідування.

Як повідомляється у звіті АМКУ, ТОВ "БаДМ" у лютому 2020 року значно завищувало ціни реалізації масок медичних захисних під час постачання їх покупцям в асортименті разом з іншими фармацевтичними товарами в умовах суттєвого підвищення попиту на них, при цьому закупівельні ціни масок залишалися незмінними, а дистриб'ютор мав значні їх залишки.

"За результатами розгляду справи буде ухвалено відповідне рішення", - повідомляє АМКУ.

За інформацією консалтингової компанії ТОВ "Моріон", яку наведено у звіті АМКУ, реалізація масок в аптечний сегмент становить приблизно 50% всього обороту цього товару в Україні.

У січні 2020 року споживання медичних масок більш ніж у 3,5 раза перевищило показники середньомісячного споживання в попередні роки, незважаючи на те, що в січні 2020 року питання поширення COVID-19 не було таким соціально важливим, яким воно стало в березні.

За даними ТОВ "Моріон", основними виробниками медичних масок, які в січні 2020 року реалізували в роздрібній торгівлі через аптечні установи, були ТОВ "Фірма "Технокомплекс" (Київ) - 649 116 шт., Sword Xiantao Disposable (Китай) - 474 069 шт., Medicom (Нідерланди) - 438 783 шт., ТОВ "Долфі-Україна" (Дніпро) - 255 738 шт., ТОВ "Допомога-1" (Яготин) - 137 284 шт., ТОВ "ТД "Кампус Коттон Клаб" (Київ) - 98 925 шт.

Реалізація масок у роздрібну торгівлю (аптеки) здійснювалася переважно через оптовиків, а саме через ТОВ "БаДМ", ТОВ "Вента. ЛТД" і ТОВ "Оптіма-Фарм ЛТД", які мали договірні відносини з виробниками масок/імпортерами.

При цьому в АМКУ зазначають, що ТОВ "БаДМ", маючи структурні ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку і велику кількість договірних відносин з аптеками, в умовах суттєвого підвищення попиту на маски через поширення COVID-19 в Україні значно підвищило оптово-відпускні ціни на маски. Зокрема, із жовтня 2019-го до лютого 2020 року, в періоди відсутності підвищеного попиту на медичні маски, ТОВ "БаДМ" реалізовувало їх з постачальницько-збутовою надбавкою приблизно до 10%. Водночас у період підвищення попиту (наприкінці січня 2020 року) через поширення COVID-19 ТОВ "БаДМ" за незмінної ціни закупівлі масок медичних (протягом жовтня 2019-го - лютого 2020 року) та наявності значних товарних залишків реалізовувало їх покупцям у лютому-2020 із постачальницько-збутовою надбавкою до 250%.

При цьому "БаДМ" уклав договори з основними виробниками масок.

Водночас в АМКУ зазначають, що ТОВ "Вента. ЛТД", що також входить до трійки найбільших фармдистриб’юторів України, в досліджуваний період постачало до аптечних установ маски з націнкою в середньому 20%, а з лютого 2020 року компанія не змогла постачати маски через їх відсутність на складах і відсутність пропозицій закупівлі з боку виробників.

У свою чергу ТОВ "Оптіма-Фарм ЛТД" у лютому 2020 року здійснювало реалізацію масок медичних захисних в асортименті до аптечних установ із торговельною націнкою до 12,4%. Водночас у цей період асортимент масок значно зменшився, а оптово-відпускна націнка зросла до 200%, на що відреагувало Київське обласне територіальне відділення АМКУ.

За інформацією Держлікслужби, в Україні в обігу є маски медичні захисні одноразові вітчизняних виробників і виробників Китайської Народної Республіки. При цьому, на відміну від лікарських засобів, стосовно яких застосовується держрегулювання цін у вигляді встановлення граничного рівня оптово-відпускної і торговельної (роздрібної) націнки, реалізація медичних виробів, до яких належать маски медичні захисні, не підлягає жорсткому регулюванню державою.

За інформацією ТОВ "Моріон", із 2015-го до 2019 року попит на медичні захисні маски підвищувався лише під час сезонних загострень гострих респіраторних захворювань, при цьому якогось суттєвого підвищення роздрібних цін реалізації масок у зазначений період узагалі не спостерігалося. Зокрема, максимальні ціни на маски за цей період були зафіксовані в 2015 році, коли середньозважена ціна купівлі однієї маски сягала 2,2 грн.

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