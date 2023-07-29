Федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан

Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан.

Про це повідомляє La Repubblica.

Харлан буде допущена до командних змагань на чемпіонаті світу в Мілані, які є вирішальними для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

FIE підкорилася заклику МОК, який втрутився в ситуацію після скандалу і попросив розуміння для українських спортсменів.

У Федерації врахували, що українська фехтувальниця діяла згідно з COVID-протоколом, який актуальний на ЧС-2023. Харлан мала право не тиснути руку суперниці. Їй достатньо було торкнутися клинком.

Нагадаємо, що під час перемоги над росіянкою Ганною Смирновою Харлан відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Смірнова підійшла до Харлан, щоб потиснути руку. Однак, українська фехтувальниця зупинила її, подякувала за поєдинок усно та покинула майданчик. росіянка ж залишилася чекати, очікуючи на дискваліфікацію олімпійської чемпіонки Пекіна.

Судді зі свого боку відхилили протест російської фехтувальниці, проте наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували спортсменку за неповагу до опонентки із рф.