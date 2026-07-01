Федоров закликав ЄС виділити €6,6 млрд на оборону України – Reuters

Федоров зазначив у листі, що загальні потреби України в оборонних витратах цього року оцінюються приблизно в 136 млрд євро.

Міністр оборони України Михайло Федоров у листі до партнерів з ЄС закликав їх спрямувати 6,6 млрд євро, доступних у рамках Європейського фонду миру, на військову допомогу Києву. Ці кошти потрібні, щоб скористатися "вікном можливостей" на полі бою, яке триватиме від шести до девʼяти місяців.

Про це пише Reuters, посилаючись на текст листа, який є у розпорядженні агентства.

Федоров зазначив у листі, що загальні потреби України в оборонних витратах цього року оцінюються приблизно в 136 млрд євро, причому український бюджет покриває близько 53 млрд євро з цієї суми, пише Reuters.

28,3 млрд на оборону Україна має отримати у межах макрофінансової допомоги від ЄС, але український міністр зауважує, що з усіма цими коштами значна частка потреб лишається непокритою.

За словами очільника Міноборони, кошти з Європейського фонду миру можуть стати "одним з найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року, але лише якщо ці ресурси спрямуються туди, де вони можуть генерувати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект".

В інтервʼю Politico Федоров заявляв, що Україна закликає своїх союзників скористатися "короткочасною можливістю" та профінансувати нову хвилю безпілотників, ракет і військових технологій, які допоможуть утримувати росію в стані постійної напруги та закріпити успіхи Сил оборони.

"Нам потрібен наступний рівень допомоги, щоб довести справу до кінця. Якщо ми матимемо достатньо ресурсів, щоб запустити новий цикл військових інновацій до того, як росія пристосується до нинішнього, це дасть нам ще приблизно шість місяців переваги", – сказав міністр.

Нагадаємо, 30 червня Європейська комісія розпочала виплату першого траншу у розмірі €3,9 млрд на закупівлю безпілотників для України в межах масштабної програми підтримки на €90 млрд.