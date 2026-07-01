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Федоров назвав термін, який може змінити хід війни

01 липня 2026, 10:47
Федоров назвав термін, який може змінити хід війни
Фото: Укрінформ
За словами Федорова, Україна має "короткочасну можливість", яку не можна змарнувати.

Міністр оборони України Михайло Федоров назвав конкретний термін, який може змінити хід війни, і пояснив, що він залежить від того, як швидко діятимуть партнери.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

За словами Федорова, Україна має "короткочасну можливість", яку не можна змарнувати. "Нам потрібен наступний рівень допомоги, щоб довести справу до кінця. Якщо ми матимемо достатньо ресурсів, щоб запустити новий цикл військових інновацій до того, як росія пристосується до нинішнього, це дасть нам ще приблизно шість місяців переваги", – сказав міністр.

Серед конкретних пріоритетів Федоров назвав ракети-перехоплювачі, недорогі крилаті ракети та безпілотники з реактивними двигунами. "Наша кампанія з нанесення ударів має на меті захистити нашу піхоту, зупинити просування росіян та перешкодити їхньому постачанню. росіяни вже відчувають це. На деяких ділянках фронту вони сповільнили темпи", – зазначив він.

Федоров навів приклад Данії, яка переорієнтувала замовлення зі звичайних 155-мм снарядів на варіанти зі збільшеною дальністю. "Вони швидко підписали контракт і здійснили першу поставку всього за тиждень. Якщо є бажання і сили подолати бюрократію, все можливо", – сказав міністр.

Федоров наголосив, що підхід до допомоги треба змінити – фінансувати те, що реально потрібне Україні, а не те, що зручно надавати донорам. За його словами, спільно з міжнародними партнерами вже вдалося переспрямувати мільярди доларів на найактуальніші потреби.

"Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще можна знайти війська, здатні знищувати від 30 000 до 35 000 російських солдатів щомісяця?" – додав Федоров, зауваживши, що чим швидше партнери нададуть зброю, тим більше державних коштів вивільниться для підвищення виплат бійцям.

війназброяМихайло Федоров

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