Феномен Миколаївської області буде детально розглянуто - Ляшко
У Міністерстві охорони здоров'я України мають намір розглянути питання, чому в Миколаївській області поки що немає підтверджених випадків Covid-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять всіма вірусологічними лабораторіями. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто, чому там не зареєстровано випадків (Covid-19 - ІФ). Чи реальна це картина, або ж у нас є порушення алгоритмів", - сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок.
Він зазначив, що щойно МОЗ матиме підтверджену інформацію з цього приводу, її буде оприлюднено.
Нагадаємо, що в Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних
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