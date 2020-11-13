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Ferrari представила потужний спорткар-гібрид

Італійський автовиробник Ferrari представив новий спортивний автомобіль класу люкс SF90 Spider.
Ferrari представила потужний спорткар-гібрид Ferrari

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений подвійний 3,99-літровий турбодвигун V8 із потужністю в 769 кінських сил та електричний мотор. Загальна потужністю електрокара становить 986 кінських сил.

Сам спорткар має чотири режими їзди: eDrive (25 км їзди з використанням тільки електродвигунів), Hybrid, Performance і Qualify

SF90 Spider розганяється до «сотні» за 2,5 секунди, а до «двохсот» за 7 секунд. При цьому максимальна швидкість люксового спорткара не перевищує 340 км за годину.

Перші автомобілі з’являться у США наприкінці третього кварталу 2021 року. Вартість однієї моделі становитиме 558 тис. доларів США.

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13 11 2020 17:49
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