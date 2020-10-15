Bentley представив люксовий седан із двигуном на 542 «коня»

Розганяється з нуля до 96 км за годину за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 319 км за годину.

Автовиробник Bentley представив новий люксовий седан 2021 Bentley Flying Spur.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 4-літровий двигун V8 із потужністю в 542 кінські сили. Крутний момент становить 568 Нм.

Седан розганяється з нуля до 96 км за годину за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 319 км за годину.

Клієнти зможуть обрати між моделями, які розраховані на чотирьох або п’ятьох пасажирів. Також у середині люксового авто встановлений сенсорний дисплей.

Зазначається, що доставки 2021 Bentley Flying Spur розпочнуться у Великій Британії й Європі вже в цьому році, а у США – з наступного року.

Стартова ціна одного автомобіля розпочинається від 196 тисяч доларів США.

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