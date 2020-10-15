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Bentley представив люксовий седан із двигуном на 542 «коня»

Розганяється з нуля до 96 км за годину за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 319 км за годину.
Автовиробник Bentley представив новий люксовий седан 2021 Bentley Flying Spur.
Bentley представив люксовий седан із двигуном на 542 «коня» Бентлі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 4-літровий двигун V8 із потужністю в 542 кінські сили. Крутний момент становить 568 Нм.

Седан розганяється з нуля до 96 км за годину за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 319 км за годину.

Клієнти зможуть обрати між моделями, які розраховані на чотирьох або п’ятьох пасажирів. Також у середині люксового авто встановлений сенсорний дисплей.

Зазначається, що доставки 2021 Bentley Flying Spur розпочнуться у Великій Британії й Європі вже в цьому році, а у США – з наступного року.

Стартова ціна одного автомобіля розпочинається від 196 тисяч доларів США.

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15 10 2020 17:58
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