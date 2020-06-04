​​Фестиваль Docudays UA вперше проведуть в онлайн-режимі

Цьогоріч фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA вперше проведуть у режимі онлайн. Подія відбуватиметься з 24 квітня по 3 травня.

У межах Docudays UA заплановано 45 публічних онлайн-трансляцій на сайті docudays.ua, віртуальний кінотеатр Docu/Space (50 фільмів) та онлайн-події. Усі покази та онлайн-трансляції в рамках фестивалю будуть безкоштовними. Глядачі зможуть віддячи організаторам, зробивши благодійний внесок на сайті фестивалю.

"Це рішення сповнене викликів та експериментів, адже ми будемо першим українським кінофестивалем онлайн. Ми хочемо, аби Docudays UA-2020 став для наших глядачів та глядачок підтримкою та унікальним досвідом. Цьогоріч до нього зможе долучитись вся Україна, а всі кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними", — розповіли організатори фестивалю.