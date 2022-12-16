ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС

Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі у неділю 18 грудня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на своїх співрозмовників

Як повідомило джерело CNN, Офіс Зеленського запропонував ФІФА з'явитися у відеозверненні до вболівальників на стадіоні перед початком матчу і був здивований негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага", - повідомляє офіс президента.

Невідомо, чи хоче Зеленський звернутися наживо, чи в записі.

Джерело додало, що переговори між Україною та керівним органом спорту все ще тривають.

Зеленський наполегливо бореться за те, щоб Україна постійно перебувала в центрі уваги світової спільноти з моменту широкомасштабного вторгнення росії наприкінці лютого. Для цього він серед іншого робить звернення до різних країн світу і міжнародних інституцій.

Раніше повідомлялось, що українка Ірина Деха виграла чемпіонат світу з важкої атлетики.