Фільм "Додому" Нарімана Алієва отримав три премії від українських кінокритиків
Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала картина Нарімана Алієва. Він же отримав приз за режисуру, а виконавець однієї з головних ролей - Ахтем Сеітаблаєв - за акторську роботу, передає LB.ua.
"Мої думки тихі" відзначили як "Відкриття року" (премію вручають найкращому дебюту), а виконавицю однієї з головних ролей - Ірму Вітовську - за її акторську роботу.
Найкращим документальним фільмом стала робота Наді Парфан "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго".
Найкращою анімацією - "Любов" Микити Лиськова.
Найкраща ігрова короткометражна робота - "У нашій синагозі" Івана Орленка.
Національна премія українських кінокритиків "Кіноколо" заснована торік і вручається українським фільмам і кінематографістам у 8 номінаціях.
Нагадаємо, що Грецькі політики протягом двох днів сперечаються через поліцейський рейд у кінотеатрі, під час якого з кінозалу вивели майже два десятки неповнолітніх, що переглядали психологічний трилер "Джокер".
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