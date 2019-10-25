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Фільм "Додому" Нарімана Алієва отримав три премії від українських кінокритиків

Відбулася друга церемонія вручення національної премії "Кіноколо"
24 жовтня відбулося відкриття третього кінофестивалю "Київський тиждень критики". На ньому вручили другу Національну премію кінокритиків "Кіноколо"
Фільм "Додому" Нарімана Алієва отримав три премії від українських кінокритиків Фото: з відкритих джерел

Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала картина Нарімана Алієва. Він же отримав приз за режисуру, а виконавець однієї з головних ролей - Ахтем Сеітаблаєв - за акторську роботу, передає LB.ua.

"Мої думки тихі" відзначили як "Відкриття року" (премію вручають найкращому дебюту), а виконавицю однієї з головних ролей - Ірму Вітовську - за її акторську роботу.

Найкращим документальним фільмом стала робота Наді Парфан "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго".

Найкращою анімацією - "Любов" Микити Лиськова.

Найкраща ігрова короткометражна робота - "У нашій синагозі" Івана Орленка.

Національна премія українських кінокритиків "Кіноколо" заснована торік і вручається українським фільмам і кінематографістам у 8 номінаціях.

Нагадаємо, що Грецькі політики протягом двох днів сперечаються через поліцейський рейд у кінотеатрі, під час якого з кінозалу вивели майже два десятки неповнолітніх, що переглядали психологічний трилер "Джокер".

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25 10 2019 16:30
ТЕГИ: фільм
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