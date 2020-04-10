Фізики розробили електросхему, яка генерує необмежену кількість енергії з графена

Команда фізиків університету Арканзасу успішно розробила схему, здатну вловлювати тепловий рух графена та перетворювати його на електричний струм.

РК-монітор Холестеричних фаза 55% CB15 в резисторах E48, використовуваних у виробництві РК-моніторів, в 100-кратному збільшенні Хто сфотографував: Доктор Крістіан Болі (Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, факультет експериментальної фізики, Німеччина) Спосіб фотографії: Поляризоване світло

«Електросхема зі збору енергії на основі графена може бути інтегрована в мікросхему, щоб забезпечити чисту, безмежну, низьковольтну потужність для малих девайсів та сенсорів», - сказав професор фізики та керівний дослідник проекту Пол Тібадо. Про це повідомляє Phys.org, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що дані, опубліковані в журналі Physical Review E, є доказом теорії, яку фізики університету розробили три роки тому. Згідно з нею, графен у вільному положенні - один шар атомів карбону - деформується таким чином, що може виробляти енергію.

Команда працювала у відносно новій області фізики, щоб довести, що діоди підсилюють потужність схеми. Співавтор дослідження Прадіп Кумар зазначив, що «для підтвердження цієї теорії ми використовували принципи стохастичної термодинаміки та розширили одну з фізичних теорію майже сторічної давнини».

За словами Кумара, графен та схема мають симбіотичні відносини. Хоча термічне середовище виконує роботу на навантажувальному резисторі, графен та схема - однакової температури, і тепло між ними не протікає.

На думку вченого, ця відсутність різниці важлива, тому що відмінність температури між графеном та схемою, що виробляє потужність, суперечила б Другому закону термодинаміки.

Наступною метою команди стане визначення того, чи можливо зберігати постійний струм у конденсаторі для подальшого використання. Для цього їм необхідно зменшити розмір схеми та побудувати її на кремнієвій мікросхемі. Якщо мільйони цих схем можна буде встановити на чіпі розміром 1х1 міліметр, вони слугуватимуть заміною акумуляторів малої потужності.

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