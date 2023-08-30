Фон дер Ляєн пропонує на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно запропонувала главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру на посаду єврокомісара з питань клімату.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Тимчасовий уряд Нідерландів минулого тижня висунув Хукстру на заміну Франсу Тіммермансу, який пішов у відставку з Єврокомісії, аби балотуватися на виборах у країні в листопаді.

"Він відповідатиме за кліматичні дії під керівництвом виконавчого віцепрезидента з питань Європейської зеленої угоди, міжінституційних відносин і прогнозування.

Пан Хукстра має значний досвід у європейських питаннях, оскільки він був віцепрем’єр-міністром Нідерландів і міністром закордонних справ з 2022 року, а також міністром фінансів з 2017 по 2022 рік", – заявила фон дер Ляєн.

Хукстру чекають складні слухання в Європейському парламенті, де ліві депутати вже висловили сумніви щодо його призначення.

Законодавці-соціалісти стурбовані тим, що призначення правоцентриста Хукстри порушить політичну рівновагу в Єврокомісії.

Інші депутати вказували на обмежений досвід Хукстри у кліматичній політиці, адже він працював у консалтинговій компанії McKinsey і у нафтовому гіганті Shell, перш ніж піти в політику, ставши міністром фінансів у 2017 році та міністром закордонних справ у 2022 році.

Урсула фон дер Ляєн в черні заявила, що Єврокомісія виділяє Україні ще €1,5 млрд.